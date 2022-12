Strage di Fidene | Giorgia Meloni in lacrime ai funerali dell' amica Nicoletta Golisano

Virgilio Notizie

La premier è arrivata a Civitavecchia per l'ultimo saluto alla commercialista 50enne, uccisa da Claudio Campiti domenica scorsa nella sanguinosa sparatoria di ...... Giorgia meloni si è allontanata da Roma per partecipare al funera di Nicoletta Golisano nella cattedrale di Civitavecchia: una delle vittime delladiera un' amica personale della ... Strage di Fidene, il killer Claudio Campiti e la sua storia: dalla morte del figlio alle giornate al poligono La premier è arrivata a Civitavecchia per l'ultimo saluto alla commercialista 50enne, uccisa da Claudio Campiti domenica scorsa nella sanguinosa sparatoria di Roma ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.