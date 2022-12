Qatargate | ora anche Letta batte un colpo | «Il Pd è parte lesa dell’euroscandalo»

Nicola Porro

Vediamo allora quanto guadagna Andrea Cozzolino , dando uno sguardo allo stipendio e alla biografia dell'europarlamentarefinito sulle pagine di tutti i giornali per la vicenda. leggi ...... dalla guerra in Ucraina all'Europa che non c'è, passando per il. Un orizzonte a 360 ... 'liberate Eva, nostra figlia ha 22 mesi' Scandalo Qatar, chi è coinvolto e quali sono le accuse a ... Qatargate, ora basta scuse: fermiamo le Ong Nella lista dei cosiddetti ‘amici del Marocco’, stilata dai servizi segreti occidentali e finita nell’inchiesta, ci sarebbe anche ...Le prime confessioni sono arrivate. Ora la giustizia belga segue la strada delle tangenti per scovare tutti i politici ei funzionari europei coinvolti nel Qatargate, un gruppo ancora da ...