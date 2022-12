Agenzia ANSA

La, viene spiegato, sarebbe già stata pronta ore prima dell'arresto della politica ellenica, avvenuto in flagranza di reato. Kaili e Giorgi si trovano entrambi in stato di fermo nel carcere di ......sono di proprieta' delle famiglie Porsche e Piech e dello stato della Bassa Sassonia e del, ... In pratica, quasi la meta' dei proventi incassati dalla quotazione indella controllata di auto ... Qatar: in borsa Kaili con i contanti anche biberon e iPad - Europa Nella borsa piena di contanti del padre dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, fermato dalla polizia di Bruxelles mentre cercava di darsi alla fuga, sarebbero stati ritrovati anche ..."Preferisco chi esporta miti a chi esporta rivoluzioni. E preferisco i miti alle rivoluzioni perché i primi sono irripetibili e le seconde deperibili" ...