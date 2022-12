Nuoto | Mondiali vasca corta Melbourne 2022 | 4×200 sl maschile in finale | bene anche Miressi e Deplano

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nottata “leggera” per i colori azzurri nelle batterie della quarta giornata di gare aidiindi. Purtroppo dei motivi di salute hanno costretto Silvia Di Pietro al forfait nei 50 stile libero enella staffetta 4×50, che così non è potuta scendere in. Così. nella notte, abbiamo avuto nostri rappresentanti protagonisti in solamente due gare. SEGUI IL LIVE DELLA QUARTA GIORNATA Partiamo dalla staffettastile libero uomini, che nella mattinata italiana andrà a caccia di un’importante medaglia. In acqua Matteo Ciampi (1’43?50), Manuel Frigo (1’44?06), Paolo Conte Bonin (1’43?28) e Alberto Razzetti (1’43?70) accedono allacon il terzo tempo assoluto di ...