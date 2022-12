TuttoTech.net

Meta, Amazon tramite AWS, Microsoft e TomTom collaborano con Theper realizzare una cartografia che possa competere con quella del leader, che è Google . Il progetto dei cinque confluisce nella Overture Maps, che si prefigge l'obiettivo ...Si chiama Overture Mapse ha tutta l'aria di rappresentare una sfida non dichiarata a Google e al suo dominio nel campo delle mappe . Con la collaborazione della, Amazon Web Services, Meta , Microsoft e TomTom si sono unite per sviluppare dati cartografici interoperabili e aperti . L'obiettivo delle quattro società è quello di potenziare ... Linux Foundation, Amazon, Meta, Microsoft e TomTom insieme per sfidare Google Maps Meta, Amazon tramite AWS, Microsoft e TomTom collaborano con The Linux Foundation per realizzare una cartografia che possa competere con quella del leader, che è Google. Il progetto dei cinque conflui ...