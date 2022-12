Lagarde maldestra e in fuorigioco La mossa sui tassi letta da De Mattia

Leggi su formiche

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sì, Christineè stata. Poteva evitare, per dirla con le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, di diventare tutto d’un botto falco, infilando sotto l’albero di Natale delle famiglie italiane un mutuo ancora più caro di quanto non lo sia già. Eppure è successo. Riavvolgendo il nastro, Francoforte ha rifilato una doppietta che ha spazzato via nel giro di poche ore una tranquillità sui mercati ora più che mai rimpianta. Nuova stretta ai, la promessa che aumenteranno ancora “al ritmo di 50 punti base alla volta per un certo periodo”, e da marzo i bond comprati negli ultimi otto anni cominceranno ad essere scaricati sul mercato. Difficile fare più di così. E pensare che solo poche ore prima, l’Italia aveva incassato un sì dell’Ue non scontato alla manovra. Ma ora la Bce si è ripresa qualcosa indietro. ...