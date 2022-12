Ibrahimovic | «É già scritto chi vincerà il Mondiale»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Zlatan, attaccante del Milan, ha parlato della nazionale secondo lui vincitrice ai Mondiali in Qatar Zlatanpunta tutto sul suo ex compagno di squadra ai tempi. del Barcellona, Leo Messi. Secondo As, a 2 giorni dalla finale il milanista ha dichiarato a un giornalista: «Penso che sia giàchi. Sai chi voglio dire…». Dopo ha precisato: «Sarà Messi ad alzare il trofeo». L'articolo proviene da Calcio News 24.