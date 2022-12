Grande Fratello Vip | svelata l’ultima nuova vippona che entrerà in Casa

Leggi su biccy

(Di venerdì 16 dicembre 2022) AlVip è tempo di nuovi concorrenti. Se a novembre la porta rossa dellasi è aperta per sei nuovi vipponi (Oriana Marzoli, Sarah Altobello, Micol Incorvaia, Luciano Punzo, Edoardo Tavassi e Luca Onestini); a dicembre replicherà con altri sei. Due sono già entrati (Milena Miconi e Riccardo Fogli, anche se quest’ultimo in realtà è già uscito); mentre gli altri tre sono Davide Donadei, Nicole Murga e Andrea Maestrelli. All’appello fino ad oggi mancava il sesto nome, ma chi si aspettava Manuela Villa (come anticipato da Pipol) rimarrà deluso. Laè infatti tale Dana Saber (anche se su Instagram si chiama Dana Meskin), come rivelato da Alessandro Rosica. “Dana Saber è unaconcorrente delVip! La ...