Gf Vip 7 | Guendalina Tavassi commenta il rapporto tra suo fratello e Micol Incorvaia | “Mai visto Edoardo così preso”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 16 dicembre 2022)è una spettatrice attenta di questo GrandeVip 7. Sicuramente per la presenza del, con cui ha recentemente fatto L’isola dei Famosi.sta facendo parecchio chiacchierare al game-show di Canale 5. Prima per la sua sfacciata ironia, a detta di qualcuno un po’ too much, poi per la relazione ormai concreta con la sorella di Clizia,era entrata anche in difesa di, qualche settimana fa. Abbiamo infatti assistito ad un catfight epico con Antonella Fiordelisi, con cui sono volate parole pesanti, che aveva parlato alle spalle del. Insomma, lanon si risparmia un commento in merito alle ...