Fichi secchi | proprietà e utilizzi di uno snack energetico e salutare

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Cosa sono Il fico comune, o Ficus carica, è una pianta della famiglia delle Moracee che dà vita a “falsi frutti” che possono essere consumati freschi oppure essiccati. Con quest’ultima modalità si ottengono dei pregiatiche – rispetto alla loro versione fresca – perdono gran parte del loro contenuto di acqua, ma si conservano per tempi più prolungati. Un prodotto artigianale e antico, lavorato da aziende di prestigio soprattutto in Calabria (tanto che nel 2020 è stato dato il via al Consorzio di tutela deidi Cosenza Dop) sia secondo il metodo tradizionale, ma anche con proposte più moderne capaci di soddisfare ogni genere di palato. Valori nutrizionali Come riportato nelle Tabelle di composizione degli alimenti elaborate dagli esperti del Crea, una porzione di(30 g) ...

Il Manifesto

Roma, 16 dic. " "Caro 'Ministro delle disuguaglianze', non si possono fare i Lep con i. Senza risorse si cristallizzano i divari. Ci opporremo con tutte le nostre forze a questa autonomia differenziata che spacca l'Italia". Così Peppe Provenzano su twitter.... cioè il classico cesto che raccoglie nocciole, noci, mandorle,e chi più ne ha più ne metta. Tuttavia, la frutta secca andrebbe introdotta nella dieta quotidiana di ognuno di noi poiché ... L'autonomia con i fichi secchi di Calderoli | il manifesto La Turchia è nota per la sua abbondante varietà di frutta domestica. Molti prodotti, tra cui melagrane, uva da tavola, albicocche e fichi, vengono già esportati in grandi quantità in ...Aumenta il costo del carrello della spesa, così come i generi alimentari della tradizione natalizia come pandoro, panettone, cotechino e lenticchie ...