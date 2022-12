Femminicidio a Villabate | donna uccisa dal compagno che ha scritto un post sui social prima di suicidarsi

La Repubblica

Salvatore Patinella , 41 anni, ha ucciso a coltellate l'ex compagna Giovanna Bonsignore e poi si è tolto la vita ain provincia di Palermo . Secondo quanto raccontano alcuni conoscenti all'agenzia Ansa i due si erano lasciati. Ma l'uomo non ha accettato la separazione. Ieri è andato a trovare la ex e l'...vicino a Palermo : un uomo ha ucciso a coltellate la compagna e poi si è tolto la vita a. L'omicidio suicidio è avvenuto nell'appartamento della coppia, in via Giovanna d'Arco. ... Femminicidio a Villabate: donna di 44 anni uccisa dal compagno che poi si è suicidato Un uomo ha ucciso a coltellate la compagna e poi si è tolto la vita a Villabate, un paese alle porte del capoluogo siciliano. La tragedia è avvenuta nell'appartamento della coppia, in via Giovanna d'A ...Ha scritto un post sui social, poi ha ucciso la sua ex, non sopportava la fine della loro storia. Giovanna aveva solo 46 anni, Salvatore 41 ...