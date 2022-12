Fabrizio Romano | Il rapporto tra Moukoko e Edin Terzi? | fattore chiave per il BVB per andare avanti…

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Iltraed?,per il BVB per spingere sul nuovo contratto. #BVB Ma la proposta deve essere migliorata il prima possibile, la tempistica è cruciale in quanto 2/3 top club sono pronti a entrare in gara a gennaio https://t.co/iVbkq8cdEq —(@) 14 dicembre 2022 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.