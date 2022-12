Empoli | fatta per Caputo!

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Accordo trovato e ultimato in tutti i dettagli: Ciccio Caputo torna all’dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto in...

Calciomercato.com

... insieme all'altro torinese dalla storiaa favola, ovvero il difensore, Gatti passato in ...(Spal) *parteciperà ad entrambi i gruppi di lavoro 2° gruppo calciatori Tommaso Baldanzi () ...... attese dall'ultima partita dell'anno solare (eccezionper i Tigers, visto il recupero del 29 ... arbitri Guercio di Ancona e Antimiani di Montegranaro) il più che abbordabile, con l'... Empoli, fatta per il ritorno di Caputo | Mercato | Calciomercato.com Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...Massimo Maccarone, ex attaccante tra le altre di Siena, Palermo, Sampdoria ed Empoli, è intervenuto nel corso del TMW News ...