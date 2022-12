E’ scomparso Angelo Angelelli | le condoglianze della Ternana Calcio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il presidente Stefano Bandecchi, il vice presidente Paolo Tagliavento ed ogni componente societaria ricordano con grande affettoquesta mattina all’età di 76 anni., ex arbitro di Serie A, è stato a lungo dirigente rossoverde, prima come team manager, poi come addetto ai direttori di gara.Alla sua famiglia, agli amici ed ai tifosi rossoverdi che hanno avuto il piacere di conoscerlo ed apprezzarlo vanno le più commosseda parte di tutti noi. Fonte articolo e foto:.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Corriere

... dell'Assessore comunaleGennaccaro. E' intervenuta la presidente dell'Ordine regionale Lissi Mair che ha, tra l'altro, ricordato l'impegno per la categoria di Piero Agostini,30 ...... ha detto Francesca Bonifazi, il suo medico, quello che lo stesso ex allenatore del Bolognaall'età di 53 anni definì il proprio 'custode'. 'Ciao Mister. Grazie per il coraggio che ... È morto Angelo Canton, l’uomo più anziano del Veneto: aveva 108 anni Nato a Cartura (Padova), ha sempre vissuto a Mira (Venezia). La famiglia: «Fino ai 101 anni andava a camminare in montagna, la sua grande passione insieme ai giornali» ...Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com Il presidente Stefano Bandecchi, il vice presidente Paolo Tagliavento ed ogni componente societaria ricordano con grande affetto Angelo Angelelli, scomparso qu ...