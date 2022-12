Da Bergamo a MasterChef | grembiule bianco per Sara Messaoudi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La bergamascaè tra i protagonisti di “12” La ragazza è stata tra i concorrenti che, nella puntata di giovedì 16 dicembre, si sono aggiudicati ile quindi l’accesso diretto alla Masterclass del talent. La giovane, impiegata di, conosce molto bene il mondo della ristorazione: in passato ha lavorato anche come addetta di sala al ristorante del Cappello d’oro, allora gestito dallo chef Chicco Coria, scomparso l’anno scorso all’età di 54 anni.

L'Eco di Bergamo

...bergamasca tra i nuovi concorrenti che prenderanno parte alla dodicesima edizione di... impiegata di 27 anni di. Come si legge sul sito web della trasmissione, Sara - che ha origini ...... fra i quali, è pure autore di quasi 200 libri e apprezzatissimo ospite a incontri e ...e Brescia il prossimo anno saranno le capitali della Cultura. Ha in mente qualche novità per ... MasterChef 12: grembiule bianco per la bergamasca Sara - Cultura ... Il cooking show. Tra i concorrenti che ieri sera (giovedì 16 dicembre) si sono aggiudicati il grembiule bianco e quindi l’accesso diretto alla Masterclass c’è anche Sara, impiegata 27enne di Bergamo.È ripartita il 15 dicembre la dodicesima stagione di MasterChef Italia. L’appuntamento con gli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli è tutti i giovedì alle 21.15 su ...