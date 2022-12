Covid in Toscana | morti 2 uomini a Firenze | oggi 16 dicembre E 1 266 nuovi contagi 569 i ricoverati 22 in terapia intensiva

LA NAZIONE

Alla direttrice dei servizi sociali Patrizia Castellucci è stato infine affidato un commento sulla situazione nelle Rsa: 'Il sistema ha retto ile lo sta reggendo. In questi dodici mesi abbiamo ...- Sono 1.266 i nuovi contagi dainsecondo il bollettino di oggi, 16 dicembre. Si registrano inoltre altri 2 morti. 267 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 999 ... Covid Toscana: rallentano i ricoveri, in calo anche i positivi. I dati del 16 dicembre Sanità. Il 2022 dell'Asl, D'Urso: "Tornati ad attività pre-covid ma mancano medici e le bollette sono raddoppiate" ...Sono due i morti per covid, in Toscana, oggi 16 dicembre 2022. Si tratta di due uomini con età media di 80 anni che risiedevano a Firenze. E sono 1.266 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ...