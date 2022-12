Concerto di Capodanno | svelato il cast sul palco di Roma

(Di venerdì 16 dicembre 2022)celebra ilcon "Rome Restarts 2023". Dopo lo stop dovuto alla pandemia, torna ildi fine anno, via dei Fori Imperiali fino al Colosseo sarà messa a disposizione di chi vorrà dire addio al 2022 assistendo all'evento pubblico che vedrà Elodie, Franco 126, Sangiovanni e Madame sulno.gratuito e raggiungibile con i mezzi pubblici, la metropolitana, assicurano, rimarrà attiva fino a notte fonda per permettere il deflusso del pubblico. Il nuovo anno, invece, sarà celebrato a partire dal 1° gennaio con 70 iniziative pubbliche di Capodarte. Musei, biblioteche comunali, teatri, cinema e altri luoghi della cultura saranno aperti il primo dell'anno per ospitare concerti di musica classica, visite guidate e spettacoli. All'Ara Pacis, che ospita la mostra ...

La Voce Apuana

Il primo "Reggio Live Xmas" si chiuderà giorno 1 gennaio 2023 alle ore 20:00 con il- spettacolo didi Nino Frassica con la sua Los Plaggers band, spettacolo musicale intervallato ...Piazza della Repubblica 31/12/2022 " 01/01/2023 " Grandia sorpresa Licola " Rione Toiano " Agnano " Monterusciello Dal 07/12/2022 al 15/01/2023 " Villaggi di Babbo Natale, ... Concerto di Capodanno al teatro Guglielmi, ingresso gratuito: come prenotare Roma celebra il Capodanno con "Rome Restarts 2023". Dopo lo stop dovuto alla pandemia, torna il concerto di fine anno, via dei Fori ...A partire dal 20 dicembre, fino a Capodanno, sei eventi live a tema natalizio: si parte con Karima Xmas, poi Neri per Caso, Eric Waddell & The Abundant Life Singers, Alexia e il gran finale con Joe Ba ...