Casa | stangata sui mutui | effetto BCE | conviene il fisso o il variabile? Come cambia la rata

(Di venerdì 16 dicembre 2022). E’ arrivatala peggior strenna natalizia possibile. Un nuovo aumento dei tassi di interesse. Un’altra, autentica mazzata per chi ha un mutuo a tasso, quanto mi costi. Ed ora costerai ancora di più. Tanto di più. In tempi così difficili dal punto di vista economico, le spese invece di diminuire aumentano. Vi sono notizie che hanno poi l’devastante di cancellare, con un colpo di spugna, i tentativi del governo e delle amministrazioni locali, di sostenere le famiglie in difficoltà con il pagamento delle bollette energetiche.(I Love Trading)La decisione della Bce, la Banca Centrale Europea, di aumentare, per la quinta volta negli ultimi mesi, i tassi ...

QuiFinanza

... viene spesso associato alla parola "" e a un aumento vertiginoso dei costi. . Perché devo spendere dei soldi per tenere i soldi fermi Non avrebbe più senso tenerli nascosti inSono ...I prezzi dei Beni alimentari, per la cura dellae della persona registrano una modesta ... Il commento del Codacons L'inflazione all'11,8% si traduce, a parità di consumi, in unapari a ... Casa, stangata sui mutui: conviene il fisso o il variabile SICILIA - L’inflazione all’11,8% si traduce, a parità di consumi, in una stangata pari a complessivi +3.625 euro annui a famiglia, ed è destinata ad avere ...Vive in una villa da nababbi con 26 stanze, al modico prezzo di 2 mila euro di affitto al mese che paga il marito imprenditore, ma chiede e ottiene il reddito di cittadinanza usufruendo, dal 2019 al..