Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 15 dicembre 2022

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 16 dicembre 2022)tv: idei programmi più visti di15, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Se mi lasci ti sposo ha totalizzato 2567 spettatori (share 14.95%); su Canale5 il film Last Christmas ha avuto 2412 spettatori, 14.95% di share. La serie tv Crossfire – Bloccati nell’incubo su Italia1 ha portato a casa 1089 spettatori (5.51%) nel primo episodio e 876 (5.13%) nel secondo; su Rai2 il talk show Che c’è di nuovo ha totalizzato 485 spettatori (3.08%), mentre su Rai3 il film Wolf Call – Minaccia in alto mare ne ha avuti 831 (4.60%). Su Rete4 la puntata del programma Dritto e Rovescio ha interessato 1064 spettatori (7.97%) e su La7 il ...