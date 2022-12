Risate e precariato con il falso matrimonio di Marco e Giulia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Secondo appuntamento con il ciclo di commedie Purché finisca bene. Stasera su Rai 1 tocca a Se mi lasci ti sposo di Matteo Aleotto con Sara Lazzaro (Doc – Nelle tue mani) e Alessio Vassallo (Sopravvissuti). Al centro del film c’è una coppia rodata da 7 anni che entra in crisi, sentimentalmente e professionalmente. Cast, personaggi, attori del ciclo di film “Purché finisca bene” guarda le foto Leggi anche › “Diversi come due gocce d’acqua”, su Rai 1 torna la serie di film romantici “Purché finisca bene” ...

La Stampa

Ma alla rifondarola Rosa le politiche per contrastare ilmesse in atto dal suo Ministro ... ha fatto sganasciare dalle. Se non è cabaret questo…Però un dubbio resta molto forte.Tralasciando il paternalismo, che ci fa sempre fare grasse, un fattore è di certo che il nostro tempo sta vivendo eventi di una portata tale che diventa dura non interrogarsi sull'ordine su ... Debora Caprioglio ed Edy Angelillo aprono la stagione teatrale di Omegna