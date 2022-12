AGI - Agenzia Italia

I n questi giorni molte persone sono alla ricerca dei doni per amici e familiari ma alcune non sanno davvero cheprendere. E incredibilmente il motivo potrebbe essere il giorno di nascita. ..."Un dato del tutto positivo che fa ben sperare - afferma Leandro, presidente dell'Anec Lazio, ente che ha aderito praticamente alla manifestazione riunendo le sale e raccogliendone le ... Scienza: dal pesce zebra nuova tecnica per riparare tessuti cardiaci Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...“Ce piacciono li polli / li abbacchi e le galline / perché son senza spine / nun so’ come er baccalà”. Ma se pesce deve proprio essere che sia almeno di lago o fiume. La sua superiore nobiltà è provat ...