Perché sono andato in Qatar | Macron sotto processo a Bruxelles

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il presidente francese Emmanuelstamattina ai giornalisti a, al suo arrivo al Consiglio europeo ha difeso la sua presenza inper supportare la nazionale francese ai Mondiali di calcio. "totalmente convinto, ero dietro alla squadra francese quattro anni fa quando era in Russia, edietro a loro inseguo la squadra francese, e penso che, se posso dirlo, anche la Francia. C'è stato molto dibattito, la gente diceva, non seguiremo, boicotteremo le partite in televisione, i numeri ci. Amiamo la nostra nazionale, siamo orgogliosi di lei, vogliamo che vinca, saremo con lei fino alla fine, e i giocatoriall'altezza, quindi è fantastico e noi siamo con loro".

Il Sole 24 ORE

... Friedlander ha aggiunto: LEGGI - The Sandman al CCXP: Neil Gaiman anticipa l'arrivo di nuovi Eterni, tra cui Delirio LEGGI - The Sandman, Neil Gaiman risponde a chi critica il casting: "Non...I deficit cognitiviun problema da non sottovalutarepossono peggiorare, in modo significativo, la qualità di vita'. 'Il nostro Paese è arrivato in ritardo all'utilizzo dei test - ... Legacoop-Prometeia: pochi Neet sono beneficiari del reddito di cittadinanza, ecco perché