Mondiale Softball 2023 2024 | dal 22 al 26 luglio in Friuli Venezia Giulia I gironi completi

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La WBSC ha annunciato i gruppi e le date dei tre Group Stage del, che si terrà in, dal 22 al 26e dove l’Italiasarà inserita nel Gruppo C insieme a Canada, Nuova Zelanda, Venezuela, Asia 1 ed una wild card, con queste due nazionali di cui si conoscerà l’identità in seguito. La fase finale sarà invece in programma per il, si giocherà anch’essa in Italia. La World BaseballConfederation ha svelato idella prima fase della XVII Coppa del Mondo difemminile, la prima che si disputerà in due fasi divise tra(prima fase) e ...