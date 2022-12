(Di giovedì 15 dicembre 2022) "L'italia sarà in prima linea nella difesa delnaturale, uno dei punti di forza del nostro made in italy e intende contrastare inilche rischia di spezzare il legame ...

Agenzia ANSA

Così la presidente del Consiglio Giorgiain un videomessaggio inviato all'assemblea di Confagricoltura. "Il settore agroalimentare italiano è sinonimo di eccellenza e di sostenibilità, è ...Tuttavia non è escluso che possa rivederle, per non porsi incon le raccomandazioni di ... Le reazioni del Governo Soddisfazione è stata espressa della premier Giorgia. "Siamo ... Meloni, contrasto in ogni sede al cibo artificiale - Ultima Ora (min. 2:08) il parere della Commissione europea, espresso il giorno prima, sul disegno di legge di Bilancio italiano per il prossimo anno. Secondo Meloni, l’Italia è «tra le nazioni che hanno avuto il ...Il governo Meloni riflette su un taglio ulteriore al reddito di cittadinanza per gli occupabili: al momento è previsto fino ad agosto 2023, ma ...