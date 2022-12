Manovra 2023 | Cgil e Uil in sciopero | domani termina la settimana di manifestazioni

(Di giovedì 15 dicembre 2022)terminerà ladi scioperi eindetta dae Uil contro unasbagliata. Il segretario generale dellaMaurizio Landini sarà a Roma dove concluderà la manifestazione regionale in programma per le ore 10, in piazza Madonna di Loreto (piazza Venezia). L'articolo .

Tutto questo nel giorno in cui, per altro, l'Ue pur promuovendo la, pone dubbi sul punto, ...di cittadinanza Durerà soltanto 8 mesi il reddito di cittadinanza per gli occupabili nel. I ......il piano di bilancio fondato su "assunzioni macroeconomiche plausibili sia nel 2022 che nel". ... alcune misure contenute nella"non sono in linea" con le raccomandazioni che erano stati ...Analisi e prospettive delle politiche governative a partire dalla Legge di bilancio 2023 con particolare riferimento ai temi dello sviluppo sostenibile e della sicurezza della Nazione. Sono i temi al.(Arv) Venezia 15 dic. 2022 - Iniziato a palazzo Ferro Fini, con eventuale prosecuzione della seduta nella giornata di domani venerdì 16 dicembre, il dibattito sul Pdl 156 “Bilancio 2023-2025” ultimo ...