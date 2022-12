(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22 Paga dazio Lucia Dalmasso venendo eliminata dalla giapponese Tsubaki Miki: l’azzurra è out per 13 centesimi. 13.20 Si prosegue sulla pista dicon la qualificazione ai quarti didell’olandese Dekker. 13.18 Primi duediche vanno appannaggio di Takeuchi e Jenny. SI VA! 13.10 Si sta ultimando la preparazione della pista. Cinque minuti al via! 13.05 Questo ildialTakeuchi (Giappone) vs. Gassner (Svizzera) Hochreiter (Germania) vs. Jenny (Svizzera) Hofmeister (Germania) vs. Dekker (Olanda)Miki (Giappone) vs. Dalmasso (Italia)Zogg (Svizzera) vs. Caffont (Italia) Langenhorst (Germania) vs ...

OA Sport vi offre la DIRETTAdel PGS di Carezza (Bolzano), evento valido per la Coppa del Mondo dialpino 2022 - 2023. Si comincia dalle 13.00, per non perdersi una singola run di ...11:11 ALEXANDER PAYER VINCE! Doppietta austriaca con Schoeffmann e Payer. Quest'ultimo, già in netto vantaggio, approfitta dell'uscita dal tracciato del rivale Mastnak, conquistando la terza vittoria ... LIVE Snowboard, PGS Carezza 2022 in DIRETTA: partiti! Al via il tabellone femminile degli ottavi di finale