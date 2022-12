Lillo torna in tv con LOL Xmas Special “A gennaio serie in arrivo”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Sono felicissimo di avere avuto la fortuna di partecipare a un programma perfetto per il momento in cui è stato trasmesso. Un programma liberatorio per certi aspetti perchè basato su un gruppo di amici, in questo caso comici, che si vedono, scherzano e giocano. Una situazione conviviale che mancava da troppo tempo”. Lo ha detto l'attorePetrolo, intervistato dal direttore dell'agenzia Italpress Gaspare Borsellino, parlando dello show “LOL: Chi ride è fuori” che tornerà su Amazon Prime Video il prossimo 19 dicembre con nuovo appuntamento dal titolo “LOL”.“Oltre al momento giusto – ha continuato-, c'è poi la riuscita dell'idea. La cosa bella per un comico è stare lì e non dovere dimostrare niente. Non stai lì per dimostrare quanto sei bravo a fare il comico o quanto sei ...