Fiorello non si ferma | un altro record per Viva Rai2 | ascolti pazzeschi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 15 dicembre 2022) C’è una domanda che molte persone si fanno in questi giorni, soprattutto chi è molto appassionato al discorso “tv”. Che numeri avrebbe fattose il suoRai 2 fosse andato in onda su Rai 1 come era stato previsto quando il programma è nato? Bhè è facile immaginare che avrebbe fatto di più di quello che ora,Rai 2 fa sulla seconda rete. Ma a, questo interessa probabilmente molto poco visto che il suo programma, sta macinando. Registra sette volte glifatti fino a prima del suo debutto. Migliora di giorno in giornoRai 2 e i video disono virali, si parla di lui in tv, sui siti on line, sui giornali.fa notizia ma fa anche grandi numeri. Dati che ...