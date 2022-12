Ecco il cachet di Wanda Nara per Ballando | cifre sconvolgenti

(Di giovedì 15 dicembre 2022)è stata ospite speciale acon le stelle, ricevendo un compenso… stellare. È quanto rivelato dal settimanale Oggi, secondo cui la showgirl argentina avrebbe percepito undi circa 30mila euro per essere ballerina per una notte nello show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Se le voci suldovessero essere confermate, allora non resterebbe che fare i complimenti a, che è riuscita a farsi pagare un sacco di soldi per una rapida ospitata su Rai1. Mentre i social si infiammano su questo argomento, continua a tenere banco anche la vita amorosa della showgirl argentina, che pare abbia definitivamente chiuso il matrimonio con Mauro Icardi, nonostante i recenti tentativi di riavvicinamento. La ...

ilmessaggero.it

C'è un. Era molto più giusto, più puro e più semplice far parte di tutti noi quel giorno. La ...le sue parole: A me dà molto fastidio quando un personaggio che ha fatto del male a me ...Cosa succede tra finito a giocare in Turchia e la sua signora (e agente) Qualcosa non va. Per quanto i due abbiamo sempre cercato di nascondere o addirittura negare la propria storia adesso la loro ... Wanda Nara a Ballando con le Stelle, il cachet da capogiro: ecco quanto avrebbe preso per partecipare Cosa succede tra Mauro Icardi finito a giocare in Turchia e la sua signora (e agente) Wanda Nara Qualcosa non va. Per quanto i due abbiamo sempre cercato di nascondere o addirittura negare ...Manila Nazzaro non si è proprio risparmiata quando ha commentato la partecipazione (per una sera), di Katia Ricciarelli al Gf Vip. La soprano di fama internazionale si è esibita ...