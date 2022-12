Da Genova | “Scambio Bereszy?ski-Zanoli? L’affare non è chiuso | c’è un terzo incomodo”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Un giornalista dirivela che loBereszy?ski-non èperché c’è unNapoli e Sampdoria sono a colloquio continuo per chiudere lotra Alessandroe Bartosz Bereszy?ski. Per Valerio Arrichiello, giornalista de Il Secolo XIX, la fumata bianca non è ancora arrivata, così come dichiara ai microfoni di Radio Marte: “La vicenda non è chiusa, maè ben avviato. Ricordiamo che potrebbe avvenire un cambio di proprietà e potrebbero modificarsi, a breve, le strategie dei blucerchiati. La Samp, ad ogni modo, deve cercare di cambiare un po’ la rosa ed invertire qualche tendenza, ma non può spendere e, quindi, l’idea di unosarebbe un’opportunità ideale”. Lo ...