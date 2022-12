Conte | Reddito di cittadinanza serve anche per garantire coesione sociale

Il Governo non si rende conto che ildi Cittadinanza è fondamentale anche per la coesione sociale", le parole del presidente del Movimento 5 Stellea Palermo."Fermiamo i russi col" Meloni inchiodasulle armi a Kiev In vista di questo nuova azione russa, Zaluzhny ha spiegato che i generali hanno calcolato di quanti carri armati, artiglieria ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Selfie, sorrisi, strette di mano e diversi abbracci per Giuseppe Conte allo Zen di Palermo. Il presidente del Movimento 5 stelle è ...