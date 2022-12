Bob Dylan oltre la musica Le sue opere in mostra al Maxxi di Roma

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Dopo il grande successo al Mam di Shanghai e al Patricia & Philip Frost Art Museum di Miami, arriva aldilaBobRetrospectrum: la prima retrospettiva in Europa dedicata alledi Bob. Esposte100tra dipinti, acquerelli, disegni a inchiostro, sculture in metallo e materiale video che raccontano la creatività pittorica di uno dei più grandi poetili del 900. La scelta dinon è affatto casuale, precisa Shai Baitel, curatore della: "è una città speciale per Bob, inc'è un verso che appare su un suo brano 'Quando ho dipinto il mio capolavoro' che è legato al suo dipinto ...