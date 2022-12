Bce | la strada è «ancora lunga» Così i mercati riportano i piedi per terra

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Borse in ritirata, euro tonico, rendimenti in crescita e spread più ampio. Gli investitori non apprezzano l’aumento dei tassi di «soli» 50 punti base, ma fanno i conti con un livello di approdo più elevato delle attese e con la riduzione del bilancio dell’Eurotower

Laora vede l'inflazione media raggiungere l'8,4% nel 2022 prima di scendere al 6,3% nel 2023. ... Abbiamo ancorada fare". Immediata la reazione negativa delle borse europee, mentre lo ...Rispetto alla Fed, infatti, la"ha piùda percorrere". La presidente inoltre ha detto che i mercati non considerano a sufficienza i rialzi dei tassi necessari per riportare l'inflazione al ... Bce, la strada è «ancora lunga». Così i mercati riportano i piedi per ... Borse in ritirata, euro tonico, rendimenti in crescita e spread più ampio. Gli investitori non apprezzano l’aumento dei tassi di «soli» 50 punti base, ma fanno i conti con un livello di approdo più el ...Lagarde annuncia che da marzo venderà titoli di Stato, subito lo spread schizza, il ministro della Difesa è caustico: "Bel regalo di Natale ...