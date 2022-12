Altri guai per Eva Kaili | la Procura Ue chiede la revoca dell’immunità per sospetta frode al bilancio

(Di giovedì 15 dicembre 2022)per Eva: il capo dellaeuropea, Laura Kövesi, ha chiesto ladell’ex vice presidente del Parlamento europeo, già in carcere per lo scandalo delle mazzette del Qatar in Unione europea. Il caso per cui silariguarda però tutt’altra storia: la retribuzione degli assistenti parlamentari. “Sulla base di un rapporto investigativo ricevuto dall’Ufficio europeo per la lotta anti(Olaf) – si legge nella nota dellaeuropea – siunaa danno deldell’Ue, in relazione alla gestione dell’indennità parlamentare, e in particolare per quanto riguarda la ...

Il Fatto Quotidiano

