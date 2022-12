AEW | Winter Is Coming aiuta Dynamite | ascolti in risalita

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La scorsa notte è andata in onda su TBS la puntata settimanale di AEW, che è stata anche la puntata speciale intitolataIs s. La puntata per quanto riguarda i dati sugliha fatto registrare una media di 950.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.33. Interrotto il trend negativo Questi numeri fanno segnare unaneglidello show e vanno ad interrompere un trend negativo che andava avanti da qualche settimana in termini di. AEWlast night on TBS (8-10pm):950,000 viewersP18-49 rating: 0.33Expect ranking info later from Showbuzz pic.twitter.com/yfsGWvhJkc— Brandon Thurston (@BrandonThurston) December 15, 2022

