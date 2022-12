WWE | Continua la restaurazione di Triple H | addio alle cinture multicolore di NXT?

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Da quandoH ha preso in mano le redini della WWE, ed in particolare del cruciale settore creativo della compagnia, molte delle scelte degli ultimi mesi di Vince McMahon sono state ribaltate. Tra queste anche alcune apparentemente innocue, come i “colori sociali” di. Lo show del martedì sera, infatti, è stato per anni definito come il Black & Gold brand, ed ha sempre avuto un logo ed uno stage tendente al giallo. Nel settembre 2021, però, la WWE ha deciso di rinnovare profondamente il brand, creando un bizzarro logo dai colori cangianti ed uno stage tendente al bianco. Una scelta cheH ha voluto quasi subito cambiare, riportando il logo e la grafica nella tradizionale colorazione, pur mantenendo un’impostazione decisamente più luminosa. In questa transizione, la WWE aveva creato anche delle bellissime ...

