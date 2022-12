Nicola Rao | via libera per la direzione del Tg2

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)Rao è il nuovo direttore del Tg2. Prende il posto di Gennaro Sangiuliano. Rao, vicedirettore del Tg1 dal 27 settembre 2021, ha esordito in Rai nel 2003, sempre al Tg2, come giornalista parlamentare. Negli anni ottiene il ruolo di vicecaporedattore politico. Dall'1 febbraio 2010 al 30 settembre 2017 ricopre l'incarico di responsabile della redazione del Tgr Lazio, con la qualifica di caporedattore centrale, per poi virare sulla Testata Giornalistica Regionale della Rai.