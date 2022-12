La Gazzetta dello Sport

Questa sera conosceremo il nome della seconda finalista che Domenica 18 dicembre contenderà il titolo mondiale all'Argentina. Alle 20 ...Commenta per primo Walid Regragui , ct del, ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro la Francia. 'Rappresentiamo il. Abbiamo un'immagine da dare al nostro Paese a livello internazionale. Se quello che siamo riusciti a trasmettere, ovvero la nostra cultura, il nostro modo di stare con le nostre madri, mogli, ... Marocco, stanchezza e problemi in difesa: così la Francia può approfittarne La Nazionale africana è in missione: «Noi abbiamo fame, spirito e fiducia», dice il c.t. Regragui. Deschamps sembra meno rilassato perché l’abito di Grande Favorito è sempre scomodo da indossare ...Marocco-Regragui - Il CT del Marocco Walid Regragui rilascia delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole.