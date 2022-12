Maltempo | problemi a Solopaca | in tilt i cavi dell’Enel

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoper la pubblica incolumità questa mattina su corso Cusani, a. L’alimentazione elettrica, probabilmente a causa del cattivo tempo di queste ore, è andata ine daisono partite scintille che hanno creato allarme tra i residenti. Sono dovuti intervenire I Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme per mettere in sicurezza la zona. È stato anche allertato l’ente gestore della rete. Non si registrano danni alle persone. (foto repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it.

