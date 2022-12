Maltempo | codice giallo in tutta la Toscana per pioggia e temporali | giovedì 15 dicembre

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Un nuovoche interesserà in modo articolatolanella giornata di domani,15, è stato emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale. I fenomeni attesi, causati dalla vasta perturbazione presente sul’area mediterranea centro-occidentale, sono soprattutto piogge eforti L'articolo proviene da Firenze Post.

