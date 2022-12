Lutto in Campania | fitte al petto durante il viaggio | Fabio muore davanti ai colleghi

Il Meridiano News

Fece la storia della Pallanuoto in, poi notaio a Spoleto. Il ricordo della Federazione italiana nuoto La città di Spoleto è in: è morto improvvisamente il notaio Marco Pirone, stroncato a 67 anni da un malore improvviso. ...La tua dipartita lascia tanta amarezza non solo ad Ospedaletto, ma in mezza, eri conosciuto ed amato da tanti. Buon viaggio caro, spero che dovunque tu sia abbia trovato la pace che meriti. ... Lutto in Campania: Rosemary, giovane madre, muore improvvisamente davanti ai figli piccoli Dolore e sgomento in Campania per la morte improvvisa di Lucia Damiano, 49 anni. La donna lavorava come dottoressa del pronto soccorso ...Voce di Napoli nasce con l'intento di parlare e raccontare il lato positivo della città che nasce all'ombra del Vesuvio. L'obiettivo è quello di diffondere tutte le notizie che accadono su territorio ...