LIVE Sci alpino | Prima prova discesa St Moritz in DIRETTA | Wright sorprende Sofia Goggia! Bene anche Brignone e Shiffrin

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI Chiudiamo il nostroe grazie per averci seguito. 12.28: Isabellavince ladelladi St.. L’americanae si impone con 32 centesimi di vantaggio suGoggia e 59 sull’austriaca Christina Ager. Settimo posto per Mikaela(+1.60) davanti a Federica(+1.65). 12.27: Roberta Melesi chiude a 3.77 dall’americana. 12.25: Partita Roberta Melesi. 12.20: Tra qualche atleta toccheràall’ultima azzurra, Roberta Melesi. 12.17: Karoline Pichler ha chiuso con un ritardo di 3.11 dalla ...

LIVE Sci alpino, Prima prova discesa St. Moritz in DIRETTA: sorpresa Wright! Goggia seconda Ecco tutto lo sport che potete vedere in tv oggi: il programma completo di giornata con calcio, volley e sport invernali.CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA PROVA DI OGGI Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di St.Moritz, valevole per la Coppa de ...