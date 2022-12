(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il più recente interprete di 007fare fuori il suogià all'epoca di? Scopriamo se è vero...non avrà più il volto dinei prossimi film della saga di 007, e il suo personaggio nell'ultima pellicola è uscito di scena in maniera piuttosto definitiva... Ma in realtà, a detta dello stesso attore, questo sarebbe potuto accadere già. Si è parlato più volte e a lungo della dipartita diin No Time To Die e soprattutto dell'addio dial ruolo di 007, ma l'attore britannico ha svelato al ...

Movieplayer

Su consiglio di sua moglie Maria ( Claudia Gerini ) si finge morto - "comenei suoi film" - grazie a un piano ingegnoso. I due incaricano Ciro e Rosario di uccidere un uomo che lavora in ...... che i fan dei brand possono acquistare solo presso le sei boutique flagship Breitling in tutto il mondo (Seoul Hannam, New York Madison Avenue, Milano, Londra NewStreet, Londra Regent Street e ... James Bond, Daniel Craig voleva far morire il suo 007 già dopo Casino Royale Il più recente interprete di 007 Daniel Craig voleva fare fuori il suo James Bond già all'epoca di Casino Royale Scopriamo se è ...Luke Evans ha commentato le voci che lo vorrebbero come prossimo James Bond, dicendosi davvero tanto interessato ad un ruolo così iconico.