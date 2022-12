Ilary Blasi a St Moritz con Bastian | “L’ha presentato ufficialmente anche alla

Quale amore di cartone e quale finzione! L'amore trae Bastian Muller è autentico e splendente. Almeno a giudicare dalle foto pubblicate da Chi . In vacanza a St. Moritz, la coppia è stata paparazzata in atteggiamenti molto teneri. Chi ...Leggi Anchefra le braccia di Bastian, mentre Totti e Noemi si baciano Rapporti tesi con la famiglia - Mario Caucci al settimanale Chi racconta della sua love story con Noemi Bocchi. 'Ho fatto in modo ...Ilary Blasi e Bastian in vacanza a St Moritz: spunta il bacio tra i due Fino a pochi giorni fa Ilary Blasi è stata in vacanza a St Moritz tra le ...Un video divertente dove Ilary Blasi stessa si mostra sorridente e divertita. Ecco cosa è successo in un bar di Roma.