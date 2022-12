Ginnastica | il racconto del padre di un’ex atleta | «Percosse e danni alla colonna vertebrale Denunciai ma fu inutile»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Parla die di un dannocon cui tuttora fare i conti, Sergio Marchetti, ildi Giada, ex ginnasta di una squadra agonistica di ritmica, vittima di presunte violenze fisiche e psicologiche da parte della sua allenatrice. Dopo il terremoto che negli ultimi mesi ha scosso la Federe il mondo della ritmica, l’uomo si è deciso nuovamente a chiedere giustizia per quanto subìto dfiglia. Una richiesta d’aiuto che Marchetti aveva provato a fare già nel 2018, con le accuse rivolte verso l’ex insegnante della figlia allora minorenne, insiememamma di un’altra giovane. «Se mentre la ginnasta sta su con la gamba alta per fare quella che si chiama in gergo una “sgambata” l’allenatrice ...