“GF Vip 7” | fuori un altro concorrente | cosa sta succedendo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) News Tv. La tensione è alta al GF Vip 7: dopo l’eliminazione lampo di Riccardo Fogli in tanti ora chiedono che anche ungieffino venga squalificato. Il musicista ha lasciato il reality a causa di una bestemmia. Il pubblico non è contento e accusa la produzione di usare due pesi e due misure. E subito sui social, alcuni utenti hanno citato unesempio di un fatto che è successo ma senza che gli autori del GF Vip prendessero delle misure. “GF Vip”, Luca Salatino verso la squalifica? È bufera sui social Dopo la polemica scoppiata su Riccardo Fogli, alcuni utenti di Twitter hanno riportato all’attenzione del pubblico unepisodio avvenuto a ottobre. Protagonista della vicenda l’ex tronista di Uomini e Donne, Luca Salatino. In un video già diventato virale sul web, il romano era si lasciato scappare un’espressione che ...

...circondariale di Busto Arsizio è stato presentato ieri nel corso dell'incontro ' Siamo tutti: ... Gli articoli commercializzati sono prodotti da aziende che assumono detenuti dentro ole mura ...Squalificato in tempi record. In appena 24 ore. Riccardo Fogl i èdal Grande Fratello. Una bestemmia, stavolta, gli è costata tanto: l'ex dei Pooh è stato squalificato e per lui l'avventura nella casa più spiata d'Italia. Ma sui social è intervenuta Karin ...NELLA CASA Il crollo di Attilio Romita dopo la lettera di Mimma: "Devo trovare il modo di spiegare" Al Fratello Vip, il giornalista scoppia in lacrime per la lettera della compagna e si… Leggi ...Francesca Ferragni è finita nel mirino degli haters a causa dell'ultima foto postata sul suo profilo Instagram. La sorella di Chiara Ferragni si è fatta immortalare mentre si ...