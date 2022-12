Energia | Meloni | ' Ue dia risposte | in gioco sostegno opinione pubblica a Ucraina'

D altronde si tratta di un entusiasmo, quello per la premier, nato in tempi non sospetti: " ... prodotta piùdi quanta ne è servita per avviarla Il 16 dicembre c è sciopero generale in ...Giorgiain Aula al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue di domani e venerdì. Dopo la ...("devono esserci stessi diritti e stessi doveri" con riferimento alla Francia) ed(..."Posizioni ancora distanti" e qualche "moderato progresso". Il price cap sul gas non trova nemmeno questa volta il suo lieto fine e l'accordo tra i Ventisette resta in salita, con la presidenza di tur ...A muoversi sono Tamoil e Q8 con -3 cent/litro su benzina e diesel. Prosegue di conseguenza la fase discendente dei prezzi alla pompa. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei ...