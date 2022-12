Edoardo Vianello commenta l’interesse di Wilma Goich per Daniele e ribadisce l’infedeltà della sua ex

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP,è stata molo chiara. Ha raccontato la sua versione dei fatti dopo aver ascoltato alcuni estratti del libro cheha scritto. Un libro nel quale si parla anche del loro matrimonio,loro storia d’amore.ha la sua versione dei fatti che però non coincide con quellache ha ribadito di esser stata sempre federe a suo marito. Poi, dopo la separazione, anche lei ha avuto altre storie, ma prima, non ha mai tradito l’uomo che aveva sposato e che amava.ha anche rivelato cheha avuto oltre 600 donne, appuntava tutti i loro nomi su una agendina. Era quindi facile pensare che ...

La presenza di di Wilma Goich nella Casa del GF Vip ha riaperto un capitolo inedito sulla vita privata della cantante, ovvero quello relativo al suo matrimonio con, giunto al capolinea. Dopo le parole della Goich nella Casa e dopo quelle ditratte dal suo libro, il cantante rompe nuovamente il silenzio e torna a parlare tra le pagine ...commenta la simpatia di Wilma Goich per Daniele Dal Moro al GFVip Di questa situazione si è parlato molto: anche il conduttore Alfonso Signorini si è interessato della vicenda, ... Edoardo Vianello, il re dei tormentoni: "Quanta serietà nelle mie canzonette, fatte per rimorchiare" Wilma Goich, l’ex marito Edoardo Vianello torna sulle accuse di tradimento e parla della ‘cotta’ per Daniele Dal Moro al GF Vip.Edoardo Vianello ha accusato la sua ex moglie Wilma Goich di essergli stata infedele, ma cosa ha detto E quando è successo