Avatar | La Via dell’Acqua | la recensione senza spoiler | missione compiuta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 dicembre 2022): La Via. Sono passati ben 13 anni dal primo film,. L’impresa di rendergli giustizia, replicando il suo successo nel 2022 è ardua: una sfida con una posta in gioco molto alta e aspettative del pubblico a non finire, se consideriamo in quante fossero le persone affezionate al grande successo del 2009.: La Via, effetti visivi mozzafiato photo credits: web: La Via, come anche il suo originale, punta tutto sulla visione e gli effetti speciali. Gran parte del film è girato sott’acqua: elemento fondamentale, simbolico, suggestivo e ampliato da James Cameron, che mette in scena tecnologie mai viste prima. Il regista riprende il suo posto come grande innovatore nella storia del cinema attuale. Le riprese ...