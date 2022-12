All’Ucraina un pacchetto di aiuti da 1 miliardo per superare l’inverno

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nella prime ore di mercoledì mattina c’è stato un bombardamento russo nel centro di Kyjiv, capitale dell’Ucraina. Verso le 5.30 ci sono state alcune esplosioni, causate secondo le autorità ucraina dai cosiddetti “droni kamikaze”, ovvero droni di fabbricazione iraniana in dotazione all’esercito russo. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la contraerea ucraina avrebbe abbattuto in tutto 11 droni russi: i detriti di alcuni droni avrebbero colpito due edifici amministrativi nel quartiere centrale di Shevchenko, ma senza provocare feriti. L’attacco di Mosca sulla capitale avviene all’indomani della conferenza di Parigi in solidarietà, organizzata dal presidente francese Emmanuel Macron. Zelensky in videoconferenza da Kyjiv aveva chiesto 800 milioni di euro, alla fine i donatori hanno raccolto un. La conferenza aveva ...